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Kawhi: "3-1 olayı üzücüydü, ama böyle şeyler oyuncuyu yapılandırır"

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers'ın geçtiğimiz sezonun playofflarında Denver Nuggets'a karşı oynadığı seride 3-1 öndeyken elenmesinden sonraki bu yılın toparlanma sürecinin, çok hoşuna gideceğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, Clippers'ın geçtiğimiz sezonun playofflarında Denver Nuggets'a karşı oynadığı seride 3-1 öndeyken elenmesinden sonraki bu yılın toparlanma sürecinin, çok hoşuna gideceğini söyledi.

Leonard muhabirlerle konuşurken şu ifadeleri kullandı:

"Fiziksel olarak kendimi iyi hissediyorum. Motive olmuş durumdayım. Başlamak ve şampiyonluğu tekrar kovalamak istiyorum. 3-1'den seri vermek tabii ki üzücü bir anı. Ama böyle şeyleri severim. Bunlar bir oyuncuyu yapılandıran şeylerdir. Bu tarz mücadeleler çok hoşuma gider. Şampiyonluk yolu, zor bir yoldur. Ben bu sürece bayılırım. Ne kadar güçlü olduğumuzu ve bunun gibi şeylerden sonra daha iyi bir şekilde yapılanıp yapılanamayacağımızı göreceğiz. Oyuncuları sağlamlaştıran şeyler böyle şeylerdir."

Leonard ayrıca geçen sezon olduğu gibi, oyunuyla ve gerektiğinde harekete geçip, bir noktada sadece oyunculara film seansları düzenleyerek yaptığı gibi, takıma liderlik etmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi:

"Bir koçun, oyuncusuna maç kazanması için daha sıkı oynamasını söylememesi gerekir. Bu zihniyete başta sizin sahip olmanız lazım. Lakin liderlik rolüm değişmeyecek. Her zaman ne yapıyorsam, aynı şeyi yapmaya devam edeceğim."


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