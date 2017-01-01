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Kawhi, 2017'den beri ilk kez arka arkaya gecelerde oynadı!

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, 2017'den bu yana ilk arka arkaya gecelerde maça çıkması durumundan bahsetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, 2017'den bu yana ilk arka arkaya gecelerde maça çıkması durumundan bahsetti.

Kawhi, yaklaşık neredeyse dört yıldır (Nisan 2017) arka arkaya ilk maçlarında oynama konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Leonard, "kendini iyi hissettiğini" ve vücudunun bu sezon arka arkaya gecelerde oynamaya "hazır" olduğunu belirtti:

"Sanırım oynayacağım. Son birkaç yıl sakattım ve bacaklarımı güçlendirmeye çalışıyordum. Uzun zaman oldu ama artık oynayabilirim... vücudum hazır. Kendimi iyi hissettim."

Leonard, dün gece Golden State Warriors'a karşı alınan galibiyette (108-101) 35 dakika oynarken, Salı gecesi San Antonio Spurs'e karşı yenilgide (113-116) 37 dakika forma giymişti.


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