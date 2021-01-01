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Kawhi: "10 bin sayıya ulaşmak, umurumda değil..."

LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, dün gece Chicago Bulls'a karşı oynanan maçta, NBA kariyerinde 10.000 sayıya ulaşma konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard, dün gece Chicago Bulls'a karşı oynanan maçta, NBA kariyerinde 10.000 sayıya ulaşma konusundaki düşüncelerini paylaştı.

Karşılaşmada 35 sayı kaydetmiş olan Leonard, kariyerindeki başarıları üzerine pek düşünmediğini ve daha fazla başarı elde etmeye odaklandığını söyledi:

"Bu da bir basamak. Ama dürüst olmak gerekirse, pek umurumda değil. Gözüm ertesi günde ve sonraki maçta. Belki emekli olduğumda arkama yaslanıp bu başarılara bir daha bakarım. Ama şu anda, açgözlü olarak daha fazlasını istemeye odaklanıyorum."

Clippers, Staples Center'da Bulls'u 127-130 mağlup etmişti.


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