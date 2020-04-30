Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri nelerdir?

Şimdi de ülkemizde ve dünyada kawasaki hastalığı merak edilmeye başlandı. Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri nelerdir, bulaşıcı mıdır? Bu soruların yanıtı hazırladığımız haberde bulabilirsiniz.

30 Nisan 2020 15:44
Kawasaki hastalığı nedir? Kawasaki hastalığının belirtileri nelerdir?
Kawasaki hastalığı nedir? Korona virüsü salgınının etkileri hala devam ederken son dakika gelişmesiyle dünyayı şok eden yeni bir hastalık ortaya çıktı. Özellikle Avrupa'da Fransa, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde görülen kawasaki hastalığı genel olarak çocukları hedef alıyor. Kawasaki hastalığı hakkında tüm detaylar merak konusu oldu.
KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?
KWASAKİ HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kawasaki Sendromu veya Hastalığı sıklıkla beş yaş altı çocuklarda görülen ateş, döküntü, eksüdatif olmayan konjunktival konjesyon, boyun lenf bezlerinde büyüme, ağız içi ve el ve ayaklarda değişiklikler ile karakterize bir vaskülittir.

Kawasaki hastalığının en önemli komplikasyonu koroner arter anevrizmasıdır. Büyük, orta ve küçük çaplı arterleri tutabilir. Mukokutanöz lenf nodu sendromu ile birliktedir. Kawasaki hastalığının sebebi tam olarak bilinmiyor. Hastalığa bir virüsün neden olduğu sanılmaktadır.

Kaynak: Sporx.com

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