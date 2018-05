Katowice'de CS:GO zamanı!

SK Gaming Astralis Liquid TyLoo Cloud9 Gambit Renegades AVANGAR

Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski'den

Katowice, her zaman inanılmaz turnuvalara ev sahipliği yapmıştır. 2015'teki fnatic – NiP finali CS:GO tarihinin unutulmaz finallerinden birisidir. 2016'daki fnatic – Luminosity ve 2017'deki Astralis – FaZe finallerinin de hiç aşağı kalır yanı yoktur bu manada. Unutulmaz anlara ve serilere ev sahipliği yapan Katowice'nin 2018 ayağı için de heyecanlanmamak elde değil.Şu anda dünya sıralamasındaki ilk 13 takımın 11'inin katılacağı turnuva 27 Şubat Salı günü başlayıp 4 Mart Pazar günü sona erecek. Toplamda 16 takımın yer alacak ve ödül havuzu ise $500,000 olacak. Bir diğer not ise Kiev'de oynanan ve dün sona eren StarLadder StarSeries i-League S4'ün sürpriz finalistleri mousesports ve Na'Vi bu turnuvada yer almıyor.IEM Katowice, GSL formatında oynanacak ve takımlar 2 gruba bölünmüş durumda. İlk maçlar BO1 (Best of 1) üzerinden, finale kadar diğer tüm maçlar BO3 üzerinden oynanacak ve çift eliminasyon sistemi kullanılacak. Yani 2 maç kaybeden takım turnuvadan elenmiş olacak. Final ise BO5. Gruplardan 3'er takım play-off'lara yükselecek. Grup birincileri direkt olarak yarı finale kalırken, ikinci ve üçüncüler çeyrek final oynayacak.Turnuvanın A grubunda SK, Astralis ve Liquid StarSeries iLeague'de grup aşamasını 3-1 ile, Renegades ise 3-2 ile geçmeyi başarmıştı. Cloud9 ise biraz kötü oyun, biraz da şansız kuraların sebebiyle 2-3 skoruyla elenerek herkesi şaşırtmıştı. TyLoo ise fnatic'i turnuva dışına iterek herkesi şaşırtmış, ancak devamını getirememişti.Genel olarak geçtiğimiz hafta izleme şansı bulduğumuz bu 5 takımdan SK, Astralis ve Liquid en iyi görünen takımlar oldu, böylece bu turnuvaya gelirken bu 3 takımın bu gruptan çıkmaya en yakın takımlar olduğu görünüyor. Cloud9, hatırlanacağı üzeri cs_summit 2'de de 1-0 önde başladığı final maçında Liquid'e 2-3 mağlup olmuştu. Majör sonraki eski klasik, hayal kırıklığı yaşatmaktan zevk alan Cloud9 haline bürünmüş görünümündeler.AVANGAR ve Gambit'in bu turnuvada kağıt üzerinde pek şansı olmasa da, her iki takım da momentumu arkasına aldığında büyük hasar verebilecek seviyede. Eğer ilk maçta Gambit, Liquid karşısında sürpriz bir galibiyet çıkarabilirse, muhtemelen TyLoo'yu yenecek olan Cloud9 karşısında da şansı olacaktır.B Grubu'nda işler karışık. Böyle büyük bir turnuvada ilk kez yer alacak olan tecrübesiz ekip ORDER haricinde diğer 7 takım için de bu grup aşamasında elenmek hayal kırıklığı olacak. Bu da demek oluyor ki 7 takımdan 4'ü elenerek beklentileri karşılayamamış olacak.Virtus.pro'da işler beklendiği gibi gitmiyor. Wiktor "" Wojtas'ın yerinegetirdiklerinden bu yana güçlü rakipler karşısında ezilmekten kurtulamadılar. Bu turnuvada belki biraz daha iyi iş çıkarabilirler ancak gruptan çıkma şansları epey düşük. Virtus.pro bana geçen senenin NiP'sini hatırlatıyor.yerine William "" Sundin'i getirmek hiçbir sorunlarını çözmemişti. Ancak ne zaman Adam "" Friberg'in yerine Fredrik "" Sterner geldi işte o zaman kıpırdanmaya başladılar. Virtus.pro'nun da benzer bir pozisyona gelebilmesi için Filip "" Kubski ya dabirini daha yolcu etmesi gerekiyor maalesef.Fnatic StarSeries'te 0-3 ile hayal kırıklığı yaşamıştı ve bu turnuvaya başarı baskısı ile gelecekler. G2 da aynı şekilde baskı altında olacaktır çünkü StarSeries'te 3-0 ile çeyrek finale kalmış ve ardından mousesports karşısında pek varlık gösterememişlerdi. Şanslılar çünkü ilk maçları formsuz Virtus.pro'ya karşı.NiP - North maçının grubun gidişatı açısından çok önem taşıdığı bir gerçek. Bu maçın galibi muhtemelen FaZe ile oynayacak ve FaZe karşısında alınabilecek bir sürpriz galibiyet bu grubu alt üst edebilir.Sonuç olarak bu grupta son dönemdeki formlarına göre gruptan çıkma şansı yüksek olan takımlar: FaZe, NiP ve G2. Ancak bu 3 takım yerine fnatic, Heroic ve North bu gruptan çıkarsa çok büyük bir sürpriz olmaz. Ancak, ORDER çıkarsa işler başka tabii.Yazar: Cem "bodie" Mollaoğlu - @ bodieCS