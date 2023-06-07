Katılımevim halka arz borsada ne zaman işlem görecek? Katılımevim halka arz kaç lot verdi?

600.000 katılımcı - 100 lot - 1.343. TL

700.000 katılımcı - 86 lot - 1.155 TL

800.000 katılımcı - 75 lot - 1.007 TL

1.000.000 katılımcı - 60 lot - 805 TL

1.200.000 katılımcı - 50 lot - 671 TL

1.400.000 katılımcı - 43 lot - 577 TL

Halka Arz Tarihi : Halka Arz Fiyatı/Aralığı : 13,43 TL Dağıtım Yöntemi : Eşit Dağıtım Pay : 60,000,000 Lot Aracı Kurum : İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Bist Kodu : KTLEV Pazar : Ana Pazar

Katılımevim halka arz hangi bankalarda? KTLEV halka arz kaç lot verir, düşer? 1 TL nominal değerliHisselere fazla talep gelmesi halinde ise ek pay satışı yapılmayacak. Katılımevim halka arz ne zaman eşit mi, oransal mı, hangi bankalarda? Katılımevim halka arz kaç lot verir, düşer?Yüzde 50 Slab-Sinterflex yatırımı,Yüzde 15 Sürdürülebilirlik yatırımları,Yüzde 16 Yurtdışı yatırım,Yüzde 15 Banyo yatırımı,Yüzde 14 Frit yatırımları,Yüzde 20 Kredi kapaması için kullanılacak.Kaleseramik, Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş. (KALES) halka arz olacak. 109 milyon adet hisseyi halka arz edecek olan şirketin halka arz oranı yüzde 21,25 olacak.Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) halka arz şeklini sermaye artırımı yöntemiyle yapacak. Şirket, 37 milyon 500 bin lotu halka arz edecek. Katılımevim Başkanı Serhan Turhan 30 milyon lot, ortak Ömer Burkay 7,5 milyon lot ortak satış yöntemiyle hisseleri halka arz edecek.Katılımevim hisselerinin halka arz olmasının ardından Katılımevim Başkanı Serhan Turhan tarafından 5 gün boyunca günlük 6 milyon lot hisse alım emri girilecek. Ömer Burkay tarafından da 5 gün boyunca günlük 1,5 milyon lot hisse alım emri verilecek.Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) paylarının BIST 100 endeksinde işlem görmeye başlamasının KTLEV paylarına herhangi bir fiyat istikrarı uygulanması planlanmamaktadır.Şirketin halka arzının ''eşit dağıtım'' yöntemiyle yapılacağı açıklandı. Özellikle küçük yatırımcılar eşit dağıtım yapılmasını daha çok tercih etmektedir. Dağıtım yönteminin bu şekilde olması küçük yatırımcılar için daha avantajlı olmaktadır.Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) halka arzında şirketin halka açıklık oranının yüzde 25 olması planlanmaktadır.Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) halka arzına katılacak olan yatırımcılar T1-T2 bakiye kullanımı gerçekleştiremeyecek.Kızılay İçecek San. ve Tic. A.Ş. (KZLYI) halka arz edilecek. Şirket, ek satışlarla birlikte toplam 9 milyon lotu halka arz edecek ve halka arz açıklık oranı yüzde 15,79 olacak.KTLEV halka arz sonrası yatırımcılarına satış yapmama taahhüdünde bulundu. KTLEV paylarına yönelik 1 yıl boyunca ihraçcılar, 6 ay ortaklar herhangi bir hisse satışı yapmayacak.Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) halka arzı yapılan çalışmalar sonucunda belli olacak. İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleştirilecek olan halka arza yatırımcılar hangi bankalardan halka arza katılacakları halka arz takvimi belli olduktan sonra duyurulacak.Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş. (KTLEV) payları halka arzının tamamlanmasının ardından Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.Şirket tarafından bireysel yatırımcılara ve kurumsal yatırımcılara ayrılan paylara ilişkin açıklama henüz yapılmadı. Katılımevim halka arz çalışmalarının tamamlanmasının ve SPK onayının verilmesinin ardından tahsisat grupları belirlenecek.Katılımevim, inşaat sektöründe yaklaşık 40 yıldır varlığını sürdüren bir yapının, günün ihtiyaçları ve toplumumuzun beklentileri doğrultusunda deneyimi değere dönüştürmesinin sonucudur.Katılımevim, sektörde kalıcı olmak ve hatta kısa sürede sektörü temsil eden kurumsal yüzü var etmek amacıyla faaliyetlerine başladı. Bunun için ilk andan itibaren son derece güçlü bir sermaye altyapısını, nitelikli insan kaynağını, profesyonel yönetim ilkelerini ve fiziki altyapısını şekillendirdi.Katılımevim, Tasarruf Finansman sektörünün kurumsal bir yapıya dönüşümünde pay sahibi olan bir firmadır. Katılımevim, 2018 yılından beri Tasarruf Finansman sektörüne sunduğu yenilikçi ve güvenilir hizmetlerini başarıyla sürdürüyor. Her geçen gün gelişen müşteri portföyüyle toplumumuzun öteden beri önceliği olan ev ve otomobil sahibi olma beklentisine, bireylerin kendi bütçeleri çerçevesinde hazırladığı alternatiflerle yanıt veriyor. Toplumun her kesiminin hassasiyetleri doğrultusunda Tasarruf Finansmanının avantajlarını yansıtıyor. Katılımevim, 2018 yılından beri taviz vermediği değerleri, profesyonel yönetim sistemi, ülkemizin varlığını sürdüren şube ağı, nitelikli insan kaynağı, teknolojik olanakları faaliyetlerine yansıtma becerisi, güven unsuru üzerinden şekillenen iletişim yeteneği ve uzun vadeli, gerçekçi projeksiyonlara dayanan stratejik hareket gücü ile Tasarruf Finansman sektöründeki farklılığını ortaya koyuyor.