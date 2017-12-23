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Katarlıların Türkiye planı; Yıldızlarla ikna...

Milyarlarca Euro'luk bir yatırıma hazırlanan Katarlılar, PSG örneği ile 4 büyüklerin aklını çelecek. Yatırımcıların parolası da belli: "İster Messi, ister Ronaldo, fark etmez. Sizle anlaşalım, dünya starlarlarını getirelim"

Kaynak: Fanatik
Katarlıların Türkiye planı; Yıldızlarla ikna...
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23 Aralık 2017 09:10
Süper Lig'in yayın haklarını elinde bulunduran Katarlılar, Türkiye pazarında kalıcı olmak istiyor. İlk etepta turizmin merkezi olan Akdeniz'i, futbol cenneti yapmayı planlayan Katarlılar, Antalyaspor ve Aytemiz Alanya'yı bünyesine katmayı hedefliyor.

Bu iki kulübe ek olarak 2 yıldır şampiyonluğa oynayan Başakşehir'le de el sıkışılacak. Operasyon o kadar ileri seviyede ki, konuşulan rakamlar milyar Eurolar... Katarlılar'ın esas hedefi ise 4 büyükler.

ÇOK İSTİYORLAR ÇÜNKÜ...

Ancak bunun kolay olmadığını bilen yabancı yatırımcılar, ilk etapta portföylerindeki Anadolu kulüplerine yapacakları yüksek yatırımlarla, bu takımları şampiyonluk yarışına sokacak ve bir anlamda 4 büyüklerin de direnci kırılacak.

Neymar'ı 220 milyon Euro, Mbapbe'yi ise 180 milyon Euro'ya PSG'ye transfer eden Katarlılar, Süper Lig'in büyüklerini de şu parolayla ikna edecekler: "İster Messi, ister Ronaldo, fark etmez. Sizle anlaşalım, dünya starlarını getirelim."

Katarlılar'ın 4 büyükleri bünyelerine katmak istemesinin nedeni ise taraftar potansiyelleri, dünyadaki tanınırlıkları ve Müslüman bir ülkenin takımı olmaları.


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