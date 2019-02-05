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Katarlılar'dan Japon yıldıza astronomik transfer ücreti!

Katar ekibi El-Duhail'in Portekiz takımı Portimonense'den 35 milyon avroya transfer ettiği Shoya Nakajima, en yüksek bonservis bedeli ödenen Japon futbolcu oldu

Kaynak: AA
Katarlılar'dan Japon yıldıza astronomik transfer ücreti!
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05 Şubat 2019 14:00
Katar'ın El-Duhail ekibi, Portekiz'in Portimonense takımından Japon futbolcu Shoya Nakajima'yı rekor bonservis bedeliyle transfer etti.

El-Duhail Kulübü, Portimonense'den 24 yaşındaki kanat oyuncusu Nakajima'nın transferinin tamamlandığını duyurdu.

Japonya basınında yer alan haberlere göre, 35 milyon avroya (yaklaşık 40 milyon dolar) transfer edilen Nakajima, en yüksek bonservis bedeli ödenen Japon futbolcu oldu.

Daha önce Parma, 2001'de Roma'dan Japon futbolcu Hidetoshi Nakata için 29 milyon dolar bonservis ücreti vermişti.

Bu sezon Portimonense'de 14 maça çıkan Nakajima, 5 gol attı.

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