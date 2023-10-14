Katarlılar, Manchester United'dan vazgeçti

İngiltere'nin en köklü kulüplerinden olan Manchester United'ın satışa çıkarılması hakkında yeni bir gelişme yaşandı.Fabrizio Romano'nun haberine göre; Glazer ailesinin satışa çıkardığı İngiliz devine talip olan Katarlı konsorsiyumun, son olarak yaptığı 6 milyar euro + 1 milyar euro'luk yatırım teklifi de reddedildi.Bu gelişme üzerine bekleyişe geçen konsorsiyumun, Glazer ailesine görüşmelerde çekilmeye hazır olduklarını ilettiği ifade edildi.Manchester United'ın uzun yıllardır istenen başarıyı elde edememesinin sorumlusu olarak kulübün ABD'li sahibi Glazer ailesini gören Manchester United taraftarlarının büyük bir bölümü, stadyumun birçok bölümünde "Glazers out (Glazerları istemiyoruz)" pankartları asarak tepkilerini ifade ediyor.