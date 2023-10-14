Katarlılar, Manchester United'dan vazgeçti

Manchester United'ı satın almak için Glazer ailesi ile görüşmelerini sürdüren Katarlı konsorsiyumun yaptığı son teklif de reddedildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Katarlılar, Manchester United'dan vazgeçti
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14 Ekim 2023 22:53
İngiltere'nin en köklü kulüplerinden olan Manchester United'ın satışa çıkarılması hakkında yeni bir gelişme yaşandı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Glazer ailesinin satışa çıkardığı İngiliz devine talip olan Katarlı konsorsiyumun, son olarak yaptığı 6 milyar euro + 1 milyar euro'luk yatırım teklifi de reddedildi.

Bu gelişme üzerine bekleyişe geçen konsorsiyumun, Glazer ailesine görüşmelerde çekilmeye hazır olduklarını ilettiği ifade edildi.

TARAFTARLAR GLAZERLARI İSTEMİYOR

Manchester United'ın uzun yıllardır istenen başarıyı elde edememesinin sorumlusu olarak kulübün ABD'li sahibi Glazer ailesini gören Manchester United taraftarlarının büyük bir bölümü, stadyumun birçok bölümünde "Glazers out (Glazerları istemiyoruz)" pankartları asarak tepkilerini ifade ediyor.



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