PSG Başkanı Nasser El-Khelaifi, kaybettikleri finalin ardından açıklamalarda bulundu.Khelaifi maç sonunda yaptığı açıklamada üzgün olduklarını ancak Şampiyonlar Ligi'ni kazanma hedefiyle çıktıkları yoldan sapmayacaklarını söyledi.Katarlı Başkan Nasser El-Khelaifi'nin açıklamaları şu şekilde:"Tabii ki çok üzgünüz. Bu sezon harika şeyler başardık ve bunu unutmayacağız. Futbolcularımızla gurur duyuyorum, burada harika bir iş çıkardılar. Elimizden geleni yaptık ama kazanamadığımızı kabul etmeliyiz. Hedefimizden şaşmadan Şampiyonlar Ligi kupasını bir gün almak için çalışmaya devam edeceğiz. Herkes kafasını buradan dik tutarak ayrılacak. Bizim ilk, Bayern'in 11. finaliydi. Bayernli Münihli futbolcuları tebrik ederim. Taraftarlarımız adına üzgünüm ancak birlikte üstesinden geleceğiz"