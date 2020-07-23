Katar sermayesi, Avrupa'da yeni kulüp aldı

Avrupa futbolunda Manchester City ve PSG'yi satın alarak ciddi yatırımlarla gündeme gelen Katar sermayesi, yeni bir girişime başladı.



Sky Italia'nn haberine göre Katarlı iş adamı Hamad Al Mana, Serie A ekibi Parma'nın hisselerinin %51'ini 63 milyon euro bedelle aldı.



Mana'nın kulübün yeni başkanı olacağı ve 5 yıl içinde şirketin kalan %49'luk kısmını da satın alacağı bildirildi.



2018-19'da Serie A'ya yükselen Parma, ilk sezonun 14. sırayı alırken, bu sezon da orta sıralarda ligi tamamlamayı garantiledi.



