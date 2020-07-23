Katar sermayesi, Avrupa'da yeni kulüp aldı

Katarlı iş adamı Hamad Al Mana'nın Parma'nın hisselerinin yüzde 51'ini aldığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler
Katar sermayesi, Avrupa'da yeni kulüp aldı
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23 Temmuz 2020 22:04
Avrupa futbolunda Manchester City ve PSG'yi satın alarak ciddi yatırımlarla gündeme gelen Katar sermayesi, yeni bir girişime başladı.

Sky Italia'nn haberine göre Katarlı iş adamı Hamad Al Mana, Serie A ekibi Parma'nın hisselerinin %51'ini 63 milyon euro bedelle aldı.

Mana'nın kulübün yeni başkanı olacağı ve 5 yıl içinde şirketin kalan %49'luk kısmını da satın alacağı bildirildi.

2018-19'da Serie A'ya yükselen Parma, ilk sezonun 14. sırayı alırken, bu sezon da orta sıralarda ligi tamamlamayı garantiledi.



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