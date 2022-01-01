Katar'ın ilk golü Valencia'dan

2022 Katar Dünya Kupası'nın ilk golü Enner Valencia'dan geldi.

Katar'ın ilk golü Valencia'dan
2022 Katar Dünya Kupası'nın açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya geldi.

14. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Enner Valencia, kaleci Saad Al Sheeb tarafından düşürüldü. Hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

Valencia, 15. dakikada kendisine yapılan faulde penaltı atışını kullandı ve topu ağlara gönderek Dünya Kupası'nın ilk golünü attı.

İKİNCİ GOLÜ DE ATTI

Enner Valencia, 31. dakikada ise sağ kanattan gelen ortada şık bir kafa vuruşu yaparak takımının ve kendisinin ikinci golünü attı.

33 yaşındaki futbolcunun 3. dakikada attığı gol, VAR incelemesinin ardından pozisyon başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal olmuştu.

 

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S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador11002023
2Hollanda00000000
3Senegal00000000
4Katar100102-20
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