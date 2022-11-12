Katar için 'şike' iddiası!

2022 Dünya Kupası için geri sayım devam ederken flaş bir iddia gündeme geldi.



Yazar ve araştırmacı Amjad Taha'nın haberine göre, turnuvanın açılış maçında Ekvador ile karşılaşacak Katar, Ekvadorlu oyunculara maçı kaybetmeleri için rüşvet teklifinde bulundu.



Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiği ve bu bilginin iki taraftan da doğrulatıldığı belirtildi.



Katar ile Ekvador, 20 Kasım Pazar günü saa 19.00'da Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.



