Katar için "şike" iddiası!

Dünya Kupası'nın açılış maçında Ekvador ile karşılaşacak Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya rüşvet teklif ettiği öne sürüldü.

Katar için 'şike' iddiası!
2022 Dünya Kupası için geri sayım devam ederken flaş bir iddia gündeme geldi.

Yazar ve araştırmacı Amjad Taha'nın haberine göre, turnuvanın açılış maçında Ekvador ile karşılaşacak Katar, Ekvadorlu oyunculara maçı kaybetmeleri için rüşvet teklifinde bulundu.

Katar'ın, Ekvadorlu 8 futbolcuya 7.4 milyon dolar rüşvet teklif ettiği ve bu bilginin iki taraftan da doğrulatıldığı belirtildi.

Katar ile Ekvador, 20 Kasım Pazar günü saa 19.00'da Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmasında karşı karşıya gelecek.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Ekvador00000000
2Hollanda00000000
3Katar00000000
4Senegal00000000
Son Dakika Haberleri
Sadio Mane, Dünya Kupası
Sadio Mane, Dünya Kupası'nda yok!
Katar için
Katar için "şike" iddiası!
Xavi:
Xavi: "Katar sürpriz yapabilir"
Enner Valencia favorilerini açıkladı
Enner Valencia favorilerini açıkladı
Dünya Kupası
Dünya Kupası'nın unutulmaz tarihi: 2014