Katar'daki FIFA Taraftar Festivali'ne büyük ilgi

Katar'ın başkenti Doha'nın ev sahipliği yaptığı FIFA Taraftar Festivali'ne yaklaşık iki milyon seyirci katıldı.



FIFA'dan yapılan açıklamaya göre, müzik eşliğinde futbol şovları ve çeşitli etkinliklerin düzenlendiği Al Bidda Park'taki festivale, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.



19 Kasım'da açılan ve Dünya Kupası boyunca konuklarını ağırlamaya devam eden organizasyona, yerli ve yabancı 1,8 milyon taraftar katıldı.



Diplo, Maluma, Kizz Daniel, Nora Fatehi, Trinidad Cardona ve Calvin Harris gibi dünyaca ünlü şarkıcı ve DJ'ler de bu süre boyunca sahne alarak katılımcıları eğlendirdi.



