Katar'da süper maç: Beşiktaş - Antalyaspor

Spor Toto Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor, TFF tarafından 15. kez organize edilen Turkcell Süper Kupa'yı müzelerine taşımak için bugün Katar'da kozlarını paylaşacak.



Başkent Doha'daki 40 bin 740 kapasiteli Ahmed Bin Ali Stadı'nda oynanacak maçı FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. ATV'den yayınlanacak müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Kovid-19 önlemleri kapsamında stada kapasitenin yüzde 25'i kadar seyirci alınacak.



Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da 6 kez final oynarken, sadece 1 defa mutlu sona ulaştı. 2006'daki ilk organizasyonda Galatasaray'ı Almanya'da 1-0 yenerek kupayı kazanan siyah-beyazlı takım; 2007, 2009, 2016 ve 2017'deki kupa maçlarında rakiplerine mağlup oldu. Antalyaspor ise Turkcell Süper Kupa'da ilk kez yer alacak. Akdeniz ekibi geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'a 2-0 yenilmişti.



Hocaların ilk finali



Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın yerine göreve getirilen Teknik Sorumlu Önder Karaveli ile Fraport TAV Antalyaspor'da Ersun Yanal sonrasında futbol sorumlusu koltuğuna oturan Nuri Şahin ilk kupalarını kaldırmak için mücadele edecek. Karaveli geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Şahin ise 14 maçta 7 galibiyet ve 2 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.



Galatasaray 6 kez kazandı



- Turkcell Süper Kupa'yı 6 kezle en çok Galatasaray kazandı. 2006'daki ilk finalde Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılı takım; 2008, 2012, 2013, 2015, 2016 ve 2019'da dev kupayı müzesine taşıdı.

- Fenerbahçe'nin 3 kez kaldırdığı Turkcell Süper Kupa'yı, Trabzonspor 2 defa kazandı. Beşiktaş'ın yanı sıra Konyaspor ve Akhisarspor ise birer kez kupanın sahibi oldu.

- Turkcell Süper Kupa'da son olarak Trabzonspor mutlu sona ulaştı. Karadeniz ekibi 27 Ocak 2021 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan maçtan 2-1 galip ayrılmıştı.

- Katar, Turkcell Süper Kupa maçına ilk kez ev sahipliği yapacak. Kupanın ilk üç maçı Almanya'da oynanmıştı. 2009'da Türkiye'ye taşınan kupa, daha sonra İstanbul (2), Konya (2), Ankara (2), Erzurum, Kayseri, Manisa ve Samsun'da düzenlendi.



Kupaya Kovid-19 gölgesi



Beşiktaş kupa randevusuna 8'i hasta, 3'ü sakat tam 11 oyuncusundan yoksun çıkacak. Antalyaspor'da Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncunun yanı sıra temaslı 3 futbolcu maçta forma giyemeyecek



Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, Turkcell Süper Kupa maçında hasta ve sakat olan toplam 18 futbolcudan yararlanamayacak.



Kartal'da hasta veya sakat olan tam 11 futbolcu forma giyemeyecek. Nkoudou, Mert ve Gökhan sakatlıkları yüzünden kadroda yer almıyor. Kovid-19 testi pozitif çıkan Oğuzhan ile üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Necip, Can, Güven, Salih ve Serdar da İstanbul'da bırakılmıştı.



Siyah-beyaz kulüp dün de bir futbolcu (Ghezzal) ve teknik ekipten bir ismin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Mehmet Topal'ın testinin de pozitf olduğu kaydedildi. İzolasyona alınan bu isimlerin özel uçakla İstanbul'a getirilmeleri planlanıyor.



Üç sakatı bulunan Antalyaspor'da eksik listesine dün 4 futbolcu daha eklendi. Kovid-19 testi pozitif çıkan bir oyuncunun yanı sıra temaslı olan 3 oyuncunun kadrodan çıkarıldığı açıklandı. Temaslı oyuncuların Antalya'ya döndüğü aktarıldı.





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