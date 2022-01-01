Katar'da Messi coşkusu

2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan ile karşılaştı.

Katar'da Messi coşkusu
2022 FIFA Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, C Grubu'ndaki ilk maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın oynandığı Lusail Stadı'nın çevresi, mücadele öncesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Arjantinli ve Suudi Arabistanlı taraftarlar, takımlarını desteklemek için karşılaşmanın başlamasından saatler önce stat etrafında toplandı.

Arjantinli taraftarların büyük bölümünün üzerinde Messi formaları bulunurken, büyük boyutta Messi pankartları da dikkati çekti. Ülkenin futbol efsanesi Maradona da bu karşılaşma öncesinde unutulmadı. Maradona posterleri de Arjantinli taraftarların ellerinde yükseldi.

Katar'ın komşusu olan Suudi Arabistan'dan da karşılaşmayı izlemeye çok sayıda taraftar geldi. Suudi taraftarlar, statta sayı olarak da Arjantinli taraftarların önünde yer aldı.

Stat etrafında güvenliği sağlamak için atlı polisler de görev yaptı.

 Reklam 
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Hollanda11002023
2Ekvador11002023
3Senegal100102-20
4Katar100102-20
Son Dakika Haberleri
Bafetimbi Gomis:
Bafetimbi Gomis: "Rüya gerçek oldu"
Herve Renard:
Herve Renard: "Arabistanlılar mutlu olmayı hak ediyor"
Lionel Scaloni:
Lionel Scaloni: "Çok üzücü bir gün"
Lautaro Martinez:
Lautaro Martinez: "Canımız çok yandı"
Leroy Sane
Leroy Sane'den Almanya'ya kötü haber