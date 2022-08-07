Katar'da coşkunun tek adresi; Arjantin tribünü

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde bu akşam Hollanda ile karşılaşacak Arjantin'in taraftarları coşkularıyla başkent Doha'daki futbol heyecanı arttırıyor.



Tangocular, yalnızca Arjantin'in maç günlerinde değil, maçların olmadığı günlerde de Katar sokaklarını renklendiriyorlar. Marşları, tezahüratları ve söyledikleri şarkılarla ilgi odağı olan Arjantinliler, sokakları adeta bir karnaval alanına çeviriyor.



Turnuvada yer alan diğer ülkelerin taraftarları ve Katarlılar da Arjantinlilerin bu coşkularına ortak oluyor.



Tarihi yerlerde toplanıyorlar



Katara, Souq Waqif ve Corniche gibi Katar'ın tarihi ve turistik yerlerinde toplanan Arjantinli taraftarlar, danslar ve şarkılar eşliğinde Dünya Kupası heyecanını doyasıya yaşıyor.



Akşam üstü toplanmaya başlayan mavi-beyazlı taraftarları, gecenin ilerleyen saatlerine kadar Katar'daki sokaklarda ve meydanlarda görmek mümkün.



Otellerine dönüş yolunda metrolarda da hız kesmeyen taraftarlar, diğer yolculara da eğlenceli anlar yaşatıyor.



En büyük güvence Messi



Arjantinli taraftarların kupa yolunda en büyük güvencesi yıldız isimleri Lionel Messi. Güney Amerika ekibinin taraftarlarının giydikleri formaların büyük çoğunluğunda Messi'nin adı yer alıyor.



Messi'nin çizimlerinin yer aldığı pankartlar açan taraftarlar, Arjantinli yıldızın Dünya Kupası hasretinin Katar'da sona ereceğine inanıyor.



Messi'nin yanı sıra Arjantin'in efsane oyuncusu Diego Armando Maradona da unutulmuyor. Messi'nin ardından en çok tercih edilen forma Maradona'nın adının yazılı oldukları.



Arjantin'in kupa yolculuğu



Arjantin'in Dünya Kupası yolculuğu Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan ile birlikte yer aldığı C Grubu'nda başladı.



Suudi Arabistan yenilgisiyle şoka uğrayan Arjantin daha sonra Meksika ve Polonya'yı mağlup ederek son 16 biletini aldı.



Tangocular, son 16 turunda da Avustralya'yı 2-1'le geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Arjantin bu akşam yarı final için Hollanda karşısına çıkacak. Lusail Stadı'nda oynanacak mücadele saat 22.00'de başlayacak.



