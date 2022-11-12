Katar'da bir gazeteci hayatını kaybetti!

Katar'da oynanan bir Dünya Kupası maçına LGBT topluluğunu destekleyen bir gökkuşağı renkli tişörtü giydiği için görevliler tarafından stada alınmayan Grant Wahl, hayatını kaybetti.



Edinilen bilgilere göre; Arjantin ile Hollanda arasında oynanan maçı muhabirlere ayrılan bölümde takip eden ABD'li gazeteci bir anda yere yığıldı. Wahl, sağlık görevlilerinin müdahalelerine rağmen kurtulamadı.



49 yaşındaki gazetecinin ölümüyle ilgili daha fazla bilgi verilmezken, eşi Celine Dounder, "Şuan şoktayım" açıklamasını yaptı.



STADYUMA ALINMAMIŞTI



Deneyimli gazeteci, LGBT topluluğunu desteklemek için gökkuşağının bulunduğu tişört giymiş ve bu yüzden kısa süreliğine gözaltına alındığını açıklamıştı.



Wahl sosyal medya hesabından giydiği bu tişört sebebiyle 25 dakika gözaltında tutulduğunu, güvenlik görevlilerinin zorla telefonunu aldığını ve stadyuma girmeden önce giydiği kıyafetin çıkarmasının istendiğini belirtmişti.



"ABİM ÖLDÜRÜLDÜ"



Hayatını kaybeden gazetecinin kardeşi Eric Wahl, kardeşinin ölüm tehditleri aldığını ve öldürülme ihtimalinin olduğunu söyledi.



Eric Wahl yaptığı açıklamada, "Ben bir eşcinselim. Abim Dünya Kupası'nda üzerinde gökkuşağı olan tişörtü benim için giymişti. Bana ölüm tehditleri aldığını söylüyordu ve sağlıklıydı. Abimin öldürüldüğünü düşünüyorum." dedi.



Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi'ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.



FEDERASYONDAN AÇIKLAMA



ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Federasyon ailesi olarak Grant Wahl'ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız." ifadeleri kullanıldı.



ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakanlığın Wahl'ın ailesiyle "yakın iletişim" içinde olduğunu bildirdi.



