  •  
    ''10'' gitti, Galatasaray'a kötü haberi verdiler...
  •  
    Beşiktaş'ta ÇOK SICAK; "Görüşmeler sürüyor"
  •  
    "Diagne 20 GOL atınca sorun çıkarsın, banane"
  •  
    Fatih Terim bu listeden iki golcü "BİTİRİN" dedi
  •  
    Ve Malatya maçı sonrası 14 isim için kıran kırana!

Katar, BAE'yi eleyerek tarihinde ilki başardı

2019 Asya Kupası yarı finalinde Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 mağlup eden Katar, kupada ilk kez finale yükseldi.

Kaynak: AA
Katar, BAE'yi eleyerek tarihinde ilki başardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
29 Ocak 2019 19:55
Futbolda 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenen Katar, finale çıktı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Mohammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısını Katar, 22. dakikada Boualem Khoukhi ve 37. dakikada Almoez Ali'nin golleriyle 2-0 önde kapadı.

Mücadelenin 80. dakikasında Hasan Al Haidos ile farkı üçe çıkaran Katar, 90+3. dakikada Hamid İsmail'in golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve turnuvada ilk kez finale çıkma başarısını gösterdi.

Öte yandan, karşılaşmanın 90. dakikasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsmail Ahmed, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Katar ile Japonya arasındaki final mücadelesi 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.

Japonya'nın kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunuyor.

 

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için