Katar, BAE'yi eleyerek tarihinde ilki başardı

Futbolda 2019 Asya Kupası'nda Birleşik Arap Emirlikleri'ni 4-0 yenen Katar, finale çıktı.Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentindeki Mohammed Bin Zayed Stadı'nda oynanan yarı final karşılaşmasının ilk yarısını Katar, 22. dakikada Boualem Khoukhi ve 37. dakikada Almoez Ali'nin golleriyle 2-0 önde kapadı.Mücadelenin 80. dakikasında Hasan Al Haidos ile farkı üçe çıkaran Katar, 90+3. dakikada Hamid İsmail'in golüyle sahadan 4-0 galip ayrıldı ve turnuvada ilk kez finale çıkma başarısını gösterdi.Öte yandan, karşılaşmanın 90. dakikasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde İsmail Ahmed, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.Katar ile Japonya arasındaki final mücadelesi 1 Şubat Cuma günü Abu Dabi'de oynanacak.Japonya'nın kupada 1992, 2000, 2004 ve 2011'de olmak üzere 4 şampiyonluğu bulunuyor.