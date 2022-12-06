Katar'a gelenlerin favori eğlencesi: Çöl safarisi

Dünya Kupası için Katar'a gelen futbolseverlerin favori aktivitelerinden biri de çöl safarisi.



Başkent Doha'ya yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta, çöl ve denizin birleştiği dünyadaki özel noktalardan biri olan Sealine'da gerçekleştirilen safari, dünyanın farklı noktalarından gelen futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatıyor.



Safari, çölde 8 silindirli 4x4 araçlarla gerçekleştiriliyor. Araçlar, son gaz altın renkli kum tepelerinin arasında ilerleyip, dik yamaçlardan inip çıkıyor.



Katılımcıların 4x4 araçları kullanma şansı da yakaladığı çöl safarisi, motosiklet ve ATV'lerle de gerçekleştirilebiliyor.



Safariye ilk adım



Çöl safarisi için öncelikle araçlar hazırlanıyor. Safariye katılacakları taşıyacak araçların lastikleri, kumda daha rahat hareket edebilmesi için çöle yakın bir merkezde indiriliyor.



Araçlara biniliyor ve çölün girişinde safariden önce katılanların eğlenceli anlar yaşayabilecekleri etkinlik alanına geçiliyor.



Dünya Kupası'na katılan 32 ülkenin bayraklarıyla donatılmış etkinlik alanında sizi Katar'ın meşhur develeri ve şahinleri karşılıyor.



Kafalarına kendi ülkelerinin bayraklarını taşıyan guthralar takılan turistler, çölde de develer ile tur atma şansını yakalıyor.



İhtişamlı develere binerken eğlenceli ve biraz da korkulu anlar yaşayan turistler, üzerlerinde milli takım formalarıyla kum tepelerine doğru ilerliyor.



Deve turundan sonra ise Katar kültürünün en önemli parçalarından biri olan Katar şahinleriyle fotoğraf çekilebiliyorsunuz. Çocuklar ise sevimli pony atlarıyla keyifli zaman geçirebiliyor.



Ardından ise araçlara geçiliyor ve çöl safarisi başlıyor.



Çölde güçlü motor sesleri



Çöl safarisinde araçları kullanan şoförler, belirli eğitimlerin ardından direksiyon başına geçiyor.



Safari, arazi araçlarının kum tepesine hızla ilerlemesiyle başlıyor. Dik tepeyi tırmanan araçların içindeki turistlerin çığlık sesleri, diğer araçların içinde de duyulabiliyor. Dik yamaçlardan inişlerde araçlar ustalık isteyen manevralarla kumların arasında bir sağa bir sola yatıp, kayarak ilerliyor. Taraftarlar, tribünlerden sonra çölde de adrenaline doyuyor.



Çölün sessizliğini, arka arkaya ilerleyen güçlü araçların motor sesleri bozuyor.



Heyecan dolu bir yolculukla çöldeki tepeler aşılıp, eşsiz manzaralı Sealine'daki denize ulaşılıyor. Çöl ve denizin birleştiği noktadaki manzara turistlerin bir numaralı fotoğraf durağı.



Çöl safarisine ara veren turistler, eşsiz manzarada denizin tadını da çıkarabiliyor.



En çok ilgi Arjantin ve Meksikalılardan



Sealine çölünde dört çeker araç kullanan amatör bir genç olan Abdullah Nawaf Al-Adwan, "Sealine'da turlar yapıyorum. Ülkemiz ve bizim için önemli bir dönem. Bazı ziyaretçiler korku dolu anlar yaşarken, bazıları da arabaları daha hızlı kullanmamızı istiyor." ifadelerini kullandı.



Al-Adwan, çöl safarisine en büyük ilgiyi Güney Amerika'dan Meksika ve Arjantinli futbolseverlerin gösterdiğini belirtiyor. Genç şoför, ABD'li ve İngiliz turistlerin de sayısının çok fazla olduğunu aktarıyor.



Gelen turistlerin, Katar'ın Dünya Kupası organizasyonundan mutlu olduklarını söylediklerine değinen Al-Adwan, "Ürdünlüyüm ve Katar ikinci ülkem. Katar'ın başarılı bir organizasyon geçirmesi bizi de mutlu ediyor. Katar artık dünya haritasında yerini daha iyi kanıtlamış bir ülke." ifadelerini kullandı.



Bir diğer arazi aracı şoförü Abdul Rahman Ahmed Süleyman ise çöl safarisine ilginin çok büyük olduğunu ve yoğun çalıştıklarını belirterek, "Dünya Kupası maçlarından sonra en büyük ilgi çöl safarisinde. Çok fazla taraftar buraya geliyor. Biz de bu dönemde çok yoğun çalışıyoruz. Muhteşem manzaralı bu deneyim taraftarlara unutulmaz bir anı ve heyecan sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.



