Katar, 2022 Dünya Kupası için hazırlıklarını sürdürüyor

Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak ilk Arap ülkesi Katar, tüm hazırlıklarını sürdürüyor.



FIFA 2022 Dünya Kupası, 20 Kasım'da yapılacak Katar-Ekvador maçıyla başlayacak.Hazırlıkların son aşamaya geldiği organizasyonla ilgili FIFA'dan geçen ay yapılan açıklamada, Katar'da gerçekleşecek 2022 Dünya Kupası için yaklaşık 2,5 milyon biletin satıldığı belirtildi.



Katar Proje ve Miras Yüksek Komitesi de yaptığı açıklamada, yakında 2022 Dünya Kupası biletlerinin Katar'ın dört bir yanında satışa sunulacağını bildirdi.



Açıklamada ayrıca 2022 Dünya Kupası biletini alan her katılımcının, Katar'a giriş için bilet sahiplerine sağlanan düşük harçlardan yararlanmak üzere yanında 3 kişiyi getirebileceği ifade edildi.



FIFA Dünya Kupası bünyesinde yürütülen altyapı çalışmalarından sorumlu Miras Yüksek Kurulu Teknik Ofisi Başkan Yardımcısı Yasir el-Cemal de 2022 Dünya Kupası bilet satışlarının yüksek olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Dünya kupası maçlarına ev sahipliği yapmak için inşa edilen en büyük stadyum olan Lusail Stadı'nın açılışında konuşan Cemal, kasım ayının başında ilk düdüğün çalınacağı dünya futbol şenliklerinde dünyanın dört bir yanından futbolseverlerin buluşmasını dört gözle beklediklerini söyledi.



Cemal, "Bilet satışları bizleri çok memnun etti. Bölgemizde bir ilk olacak en büyük spor etkinliğini Katar topraklarında başlatmaya sadece haftalar kaldı." dedi.



"Hayya Kart" taşıyan kişilerin hiçbir harç ödemeden yanlarında 12 yaş altı çocukları bulundurabilecekleri bilgisini paylaşan Cemal, "Sporseverler dünyanın herhangi bir yerinden internet siteleri üzerinden konaklama rezervasyonlarını yapabilecekler. Her kesime hitap edecek şekilde 80 dolardan başlayan çeşitli konaklama seçenekleri var." diye konuştu.



2022 Katar Dünya Kupası boyunca maçların gerçekleşeceği stadyumlar arasındaki mesafenin en fazla 75 kilometre olacağını aktaran Cemal, sporseverleri her zaman etkinliklerin göbeğinde tutacak şekilde ulaşım hazırlıklarının sürdüğünü vurguladı.



Miras Yüksek Kurulu Teknik Ofisi tarafından hazırlanan dijital "Hayya Kart", 2022 Dünya Kupası şampiyonası süresince stadyum ve eğlence etkinliklerine giriş ile ulaşım araçlarında kullanılacak.



- Yakın mesafeler ve coşkulu etkinlikler



2022 Katar Dünya Kupası Başkanı Nasır el-Hatır da Katar'daki dünya kupasının özelliklerinden birinin yakın mesafelerde olması ve bunun da futbolseverler açısından önemli olduğunu söyledi.



Maçların gerçekleşeceği stadyumlar ile 2022 Katar Dünya Kupası şampiyonası boyunca sürecek coşkulu eğlence etkinliklerinin yakın mesafelerde olacağını hatırlatan Hatır, dünya kupasının yakın tarihinde bir ilk olacak fırsatların da olacağına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Sporseverler, 2022 Katar Dünya Kupası'nın ilk aşamalarında bir gün içinde birden çok maçı seyretme fırsatı yakalayacak. Göreceğiniz üzere oyuncularla bir araya gelme, dünya standartlardaki stadyumlar ve konaklama yerleri olarak birçok harika seçenek olacak. Bunların yanında FIFA festivalinin dışında ülkenin dört bir yanında da eğlence etkinlikleri olacak."



- Güvenlik hazırlıkları



Basra Körfezi'nde yer alan küçük Arap ülkesi Katar, 2022 Dünya Kupası şampiyonasının güvenle gerçekleşmesi için de tüm imkanlarını seferber ediyor.



2022 Katar Dünya Kupası şampiyonasının güvenlik komitesi yetkililerinden Casim es-Seyyid, "2022 Katar Dünya Kupası sadece organizasyonda değil, güvenlikte de en başarılısı olacaktır." dedi.



Güvenlik açısından önceki dünya kupası şampiyonalarının tecrübelerinden yararlandıklarını dile getiren Seyyid, aktif hale getirilecek dijital "Hayya Kart"la seyircilerin birden çok maç için stadyumlara giriş yapabileceğini aktardı.



Katar, bu organizasyonla Orta Doğu'da dünya kupasına ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.





