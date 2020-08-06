Katalanlar'dan flaş iddia: Jan Vesely

Barcelona, Jan Vesely transferinde hiç olmadığı kadar imzaya yakın...



Katalonya merkezli Sport'un haberine göre; Barcelona, Jan Vesely'nin kısa süre içerisinde serbest kalacağı ve Barcelona ile 2 ya da 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi. Barcelonalı yetkililerin, Çek pivotun diz sakatlığı sonrası durumundan emin olmak istediği ve imzanın detaylı kontrollerden sonr atılacağı vurgulandı.



Vesely'nin Fenerbahçe'den alacakları olduğu ve bu alacakları karşılığında sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla fesh edeceği bilgisi verildi.



Çek pivotun gelecek hafta Katalonya'da olacağının altı çizildi.



