Kastamonuspor'da vaka sayısı 23'e yükseldi

Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Haber; AA
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Kastamonuspor'da vaka sayısı 23'e yükseldi
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16 Aralık 2020 18:44
Misli.com 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden GMG Kastamonuspor'da 3 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görülen lüzum üzerine yapılan Kovid-19 testinde 3 futbolcunun daha test sonucunun pozitif çıktığı bildirildi. 

Açıklamada, testi pozitif sonuçlanan 3 kişinin tedavi ve izolasyon sürecinin başladığı ve gerekli önlemlerin alındığı kaydedildi.

Kulüp tarafından 9 Aralık'ta yaptırılan Kovid-19 testinde, aralarında futbolcu, teknik heyet ve çalışanların da bulunduğu 20 kişinin testi pozitif çıkmıştı. 

 


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