Kastamonuspor üzgün; 'Türkiye'nin en büyüğüyle oynadık'

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Galatasaray'a 7-0 mağlup olarak kupaya veda eden GMG Kastamonuspor'da futbolcular Yasin Başaytaç ve Mustafa Alptekin Çaylı karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Türkiye'nin en büyük kulübüne karşı oynadıklarını söyleyen Yasin Başyataç, "Kolay değil Türkiye'nin en büyük kulübüne karşı mücadele etmek. Galatasaray'ı analiz etmiştik ama olmadı. İlk golü yiyince dağıldık. Rakip Galatasaray, kalite farkı ortaya çıkıyor. Böyle olunca kaçınılmaz bir skor oluyor." ifadelerini kullandı.



Maçın ilk bölümünde iyi mücadele ettiklerini söyleyen Mustafa Alptekin Çaylı ise "İlk 30-35 dakika başa baş geçti. Büyük takıma karşı iyi mücadele verdik. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama olmayınca olmuyor. Elimizden gelen bu kadardı." sözlerini sarf etti.

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