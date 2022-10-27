Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesinde Galatasaray ile eşleşen ve NEF Stadı'ndan 7-0 mağlup ayrılan TFF 2. Lig ekibi GMG Kastamonuspor, teknik direktörlük görevine 24 Erzincanspor'dan ayrılan Ümit Karan'ı getirdi.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Ümit Karan ile anlaşma sağlamıştır. GMG Kastamonuspor ailemize katılan Ümit Karan'a 'camiamıza hoş geldin' diyor, hep birlikte nice başarılar yaşamayı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



KASTAMONUSPOR'UN LİGDEKİ DURUMU



TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Kastamonuspor, geride kalan 11 haftada 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Rakip fileleri 8 kez havalandırmayı başarabilen takım, kendi kalesinde ise 10 gol gördü. 11 maçta 11 puan toplayan Kastamonuspor, ligin 14. sırasında yer aldı.













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