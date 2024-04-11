Kastamonuspor - Amedspor karşılaşması için Diyarbakır'da dev ekran kurulacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kastamonuspor - Amedspor karşılaşmasını futbolseverlere canlı izletmek için kentin iki farklı noktasına dev ekranlar kuracak.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Kastamonuspor - Amedspor karşılaşması için Diyarbakır'da dev ekran kurulacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Nisan 2024 14:22
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren lider Amedspor, ligin 35'inci haftasında 14 Nisan Pazar günü 15.00'te ikinci sıradaki rakibi Kastamonuspor'a konuk olacak.

Rakibinin 3 puan önünde lider durumda bulunan Amedspor'un karşılaşmasını takip etmek isteyen taraftarlar için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Kent Meydanı ve Park Orman'da, dev ekranlar kuracak.

Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Serra Bucak ve Doğan Hatun, mücadele öncesinde Amedsporlu futbolcular ve teknik ekibe başarılar diledi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery