Kastamonulu kayakçılar asfaltta antrenman yapıyor

Kış aylarında yapılacak kayak yarışmalarına hazırlanan Kastamonulu kayakçılar, antrenmanlarını paten ve tekerlekli kayaklarla sürdürüyor.



Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, Kastamonu'da önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.



Kayakçı yetiştirmek için görev yaptığını aktaran Kızılarslan, "Kastamonu Zirve Kayak Spor Kulübü başkan yardımcısı ve antrenörüyüm. 2020 yılında kulübümüz kuruldu. Vali Aydın Arslan Ortaokulunda sporcuları seçerek altyapı çalışmalarımıza başladık." dedi.



Geçen yıl çeşitli yarışmalara katıldıklarını belirten Kızılarslan, "Kulübümüzün kurulmasının ardından çalışmalara başladık. Kışın katıldığımız çeşitli yarışmalarda ilk yılımız olmasına rağmen önemli başarılara imza attık. U-12 Batı Grubu yarışlarında bayanlarda birinci ve ikinci, yine U-13'ün üçüncü ve dördüncüsü kulübümüzden çıktı." diye konuştu.



Kayak yarışlarına sadece kışın mevsiminde hazırlanılmadığını işaret eden Kızılarslan, şöyle devam etti:



"Bu sporu bilmeyenler, kayak sporunun sadece kış aylarından ibaret olduğunu sanıyor ama kayak sadece kış ayında yapılan bir spor değil. Yazın da çalışılabilen bir spor. Yaz çalışmalarımız biraz daha farklı. Koşu, paten, dağ ve tırmanış antrenmanları yapıyoruz. Yazın çok yoğun sıcaklarda çalışmak zorunda kalıyoruz. Bugün mesela 32 derecede antrenmanlarımızı yaptık. Günün en serin saatlerinde antrenmanlarımızı yapmaya çalışıyoruz. Kayak branşı sadece kıştan ibaret sanılır fakat bu işin en büyük çalışma dönemi yaz aylarıdır. Yazın yoğun şekilde kondisyon, kuvvet ve dayanıklılık hazırlıkları yapılır."



Kızılarslan, yaklaşık 40 sporcu ile haftada 5 gün çalışma yaptıklarını anlatarak, "Paten ve tekerlekli kayak antrenmanlarımızı okul bahçesinde yapıyoruz. Kışın antrenmanlarımızı da Ilgaz Dağı'nın zirvesinde gerçekleştiriyoruz." ifadesini kullandı.



Sporculardan Çağla Yakupoğlu da 2017 yılında kayaklı koşuya başladığını dile getirerek, "Ortaokulun bahçesinde çalışmalarımıza devam ediyoruz. Geçen sene katıldığım yarışmalarda derece yaptım. Ara vermeden çalışarak ilerde Türkiye şampiyonalarında derece yapmak istiyorum. Dünya ve Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.



Neşat Tuna Kırcı ise 3 aydır kayak kursuna geldiğini belirterek, "Hem isteyerek hem de eğlenerek geliyorum. Kışa hazırlık için asfaltta antrenman yapıyoruz. Bu da tabii çok yorucu oluyor." diye konuştu.



Hacer Ravza Kara da şampiyon olarak ülkesini en iyi şekilde temsil etmek istediğini kaydetti.



