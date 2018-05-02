Kastamonu'da hakemler maça çıkmadı

Kastamonu'da oynanan Kadınlar Hentbol Süper Lig erteleme maçında Hentbol Federasyonu (THF) tarafından görevlendirilen hakemler sahaya çıkmayınca yerine Kastamonu Bölgesi Hakemleri görevlendirildi ve müsabaka oynatıldı.Kadınlar Hentbol Süper Ligi'nde mücadele eden Kastamonu Belediyespor'la Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü arasındaki erteleme maçı, bir hakem krizine sahne oldu.Hentbol Federasyonu'nun mücadeleyi yönetmekle görevlendirdiği hakemler Ahmet Sancak ve Ömer Turan maça çıkmadı. Mücadeleyi yöneteceklerinden haberdar olmadıklarını dile getiren Ahmet Sancak ve Ömer Turan müsabakaya çıkmadığı için karşılaşma, saati gelmesine rağmen başlamadı.THF bu durum karşısında acil bir kararla Kastamonu'dan A Klasmanı Hakemi Kaan Çınar ve C Klasmanı Hakemi Serhat Tokat'ı mücadeleyi yönetmekle görevlendirdi. Hızlı bir şekilde Atatürk Spor Salonu'na gelen Çınar ve Tokat, 15 dakika gecikmeyle mücadeleyi başlattı.Eskişehir Anadolu Üniversitesi Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Murat Kabadayı ise karşı karşıya kaldıkları bu ilginç durumla ilgili şunları söyledi: