Polonya'nın Lodz kentinde devam eden Avrupa Üniversite Oyunları'nda Kastamonu Üniversitesi, judo branşında 2'şer altın ve gümüş madalya elde etti.



JUDODA ALTIN VE GÜMÜŞ KAZANDILAR



Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlar judo branşı 48 kiloda Sıla Ersin altın, Tuğçe Beder gümüş madalya aldı.



OYUNLAR NE ZAMAN BİTECEK?



52 kiloda ise Buketnur Karabulut altın, Zeliha Cinci gümüş madalyanın sahibi oldu. Avrupa Üniversite Oyunları, 30 Temmuz'da sona erecek.





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