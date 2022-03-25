Kastamonu, Katarina Jezic'i kadrosuna kattı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Hırvat oyuncu Katarina Jezic'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kastamonu, Katarina Jezic'i kadrosuna kattı
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25 Mart 2022 12:17
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Hırvat Katarina Jezic'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Katarina Jezic'le gelecek sezon için sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Katarina Jezic'in pivot olarak oynadığına işaret edilen açıklamada, "Macaristan temsilcisi Siofok'ta forma giyen 29 yaşındaki oyuncu, gelecek sezon başarımız için mücadele edecek. Hırvatistan ile Avrupa hentbolunun önemli isimlerinden Jezic, hızı, gücü ve mücadelesiyle başarımıza odaklanacak." ifadelerine yer verildi.

Hırvatistan'ın HC Lokomotiva Zagreb, Karadağ'ın Buducnost BEMAX, Romanya'nın CS Minaur Baia Mare ve Macaristan'ın Siofok takımlarında forma giyen Hırvat oyuncunun, son 3 sezondur Siofok formasıyla mücadele ettiği, 2011-12 sezonundan beri aralıksız Avrupa kupalarında boy gösterdiği, 2014 yılında da Hentbol Planet tarafından "Dünyanın en iyi genç pivotu" seçildiği aktarıldı.

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