Kastamonu Belediyespor'un Danimarkalı antrenörü Thomsen, ilk antrenmanına çıktı

İsveç ve Hollanda milli takımlarında antrenörlük yapan Thomsen, Kastamonu'ya gelip, Atatürk Spor Salonu'nda yeni ekibinin başında ilk antrenmanında yer aldı.



Thomsen, idmanın ardından gazetecilere, uzun bir yoldan geldiğini belirtti. Kastamonu'nun güzel bir şehir olduğunu anlatan Thomsen, "Bugün ilk antrenmanıma çıktım. Sporcuları görmek açısından hızlı bir antrenman gerçekleştirdik. Daha fazla oyuncuya mutlaka ihtiyaç olacaktır. Çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.



Dünya hentbolunu yakından izlediğini anlatan Thomsen, Kastamonu Belediyespor'u da son bir yıldır takip ettiğini aktardı.



Kastamonu Belediyespor'un bu sezon Muratpaşa Belediyespor'dan transfer ettiği Kübra Sarıkaya ise büyük hedefleri olan bir takım olduklarını dile getirdi. Bu hedefler doğrultusunda elinden gelen çabayı sarf edeceğini anlatan Sarıkaya, "Yeni hocamızla çalışacağımız için çok heyecanlıyım. Sürekli maçlarını izliyor, takip ediyordum. Dünyada sayılı antrenörle arasında. Çok mutlu ve heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.



Sezonun sona ermesinin ardından Hakan Günal ile yollarını ayıran Kastamonu Belediyespor, 5 Ağustos'ta Thomsen ile anlaşıldığını duyurmuştu.



