Kastamonu Belediyespor yarı finale yükseldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor'u 40-35 mağlup etti.
Merkez Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 22-19 önde geçen Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı da 40-35 kazandı.
İlk maçta da rakibine 40-34 üstünlük kuran Kastamonu Belediyespor, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.
Merkez Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 22-19 önde geçen Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı da 40-35 kazandı.
İlk maçta da rakibine 40-34 üstünlük kuran Kastamonu Belediyespor, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ