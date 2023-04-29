Kastamonu Belediyespor yarı finale yükseldi

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur maçında Kastamonu Belediyespor, Görele Belediyespor'u 40-35 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kastamonu Belediyespor yarı finale yükseldi
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29 Nisan 2023 20:22
Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off 1. tur ikinci maçında Kastamonu Belediyespor, sahasında Görele Belediyespor'u 40-35 mağlup etti.

Merkez Spor Salonu'nda yapılan karşılaşmanın ilk yarısını 22-19 önde geçen Kastamonu Belediyespor, karşılaşmayı da 40-35 kazandı.

İlk maçta da rakibine 40-34 üstünlük kuran Kastamonu Belediyespor, seride durumu 2-0 yaparak yarı finale yükseldi.

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