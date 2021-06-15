Kastamonu Belediyespor'un yeni transferi Jovanka Radicevic, Avrupa'da başarı hedefliyor

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'un renklerine bağladığı Karadağlı Jovanka Radicevic, Avrupa'da başarı isteğinin tercihinde etkili olduğunu söyledi.



Radicevic, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de oynama fırsatı bulduğu için çok mutlu olduğunu vurguladı.



Hedeflerinin her zaman büyük olduğuna işaret eden Radicevic, "Zorlukları seven bir oyuncuyum. Kastamonu Belediyespor'un Avrupa'da büyük başarılar isteyen bir kulüp olduğunu biliyorum. Ben de Avrupa'da başarı istediğim için Kastamonu'ya geldim. Birlikte en iyi sonuçları elde etmek ve birlikte sevinmek için elimden geleni yapacağım. Yakında görüşürüz." ifadelerini kullandı.



