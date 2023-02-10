Kastamonu Belediyespor'un maçı iptal edildi

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu son haftasında Karadağ ekibi Buducnost BEMAX'a konuk olacağı maç, Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremler nedeniyle iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, milli yas ilan edilen Türkiye'de spor faaliyetlerinin durdurulduğu hatırlatılarak Buducnost BEMAX ile Kastamonu Belediyespor arasında Karadağ'da yapılması planlanan 14. hafta maçının oynanmayacağı belirtildi.
Açıklamada, sonucun gruptaki sıralamayı etkilemediği kaydedilerek mücadelenin Buducnost BEMAX lehine 10-0'lık skorla tescil edildiği aktarıldı.
Böylece Kastamonu Belediyespor, grubunu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 7. sırada tamamladı.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, milli yas ilan edilen Türkiye'de spor faaliyetlerinin durdurulduğu hatırlatılarak Buducnost BEMAX ile Kastamonu Belediyespor arasında Karadağ'da yapılması planlanan 14. hafta maçının oynanmayacağı belirtildi.
Açıklamada, sonucun gruptaki sıralamayı etkilemediği kaydedilerek mücadelenin Buducnost BEMAX lehine 10-0'lık skorla tescil edildiği aktarıldı.
Böylece Kastamonu Belediyespor, grubunu 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 7. sırada tamamladı.
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