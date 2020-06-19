Kastamonu Belediyespor, Rus hentbolcuyu kadrosuna kattı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncu Alena Ikhneva'yı transfer etti.

Haber; AA
Kastamonu Belediyespor, Rus hentbolcuyu kadrosuna kattı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Haziran 2020 15:22
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncu Alena Ikhneva'yı kadrosuna kattı.

Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Macaristan'ın Kisvarda takımında forma giyen 25 yaşındaki sol oyun kurucu Ikhneva için, "Ailemize hoş geldin." ifadesi kullanıldı.

Rusya Milli Takımı forması da giydiği belirtilen Ikhneva'nın, kariyerinde Hırvatistan lig şampiyonluğu, Hırvatistan Kupası şampiyonluğu, Makedonya lig şampiyonluğu, 2011 ile 2013 yılları Avrupa Gençlik Şampiyonası birincilikleri bulunduğu aktarıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde birçok maçta görev alan Ikhneva'nın, artık Kastamonu Belediyespor'un başarısı için mücadele edeceği kaydedildi.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için