Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda kovid-19 izolasyonu

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da antrenörler ve bir oyuncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyona alındı.

Haber; AA
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda kovid-19 izolasyonu
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09 Ekim 2020 15:24
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da antrenörler ve bir oyuncu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında izolasyona alındı. 

Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, milli takım kampları için ülkelerine giden oyuncuların, dönüşlerinde Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

Oyunculardan birinin test sonucunun pozitif çıktığının aktarıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Testinin pozitif çıkması üzerine klinik şikayeti bulunmayan sporcumuz ev izolasyonuna alındı. Sporcularımızla temaslı antrenörümüz, yardımcı antrenörümüz ve kaleci antrenörümüz de tedbir amaçlı Aksaray ve Sivas deplasman maçlarına götürülmemiştir. Temaslı antrenörlerimiz, Kovid-19 talimatları doğrultusunda izolasyona alınmıştır."



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