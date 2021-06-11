Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nda iki ayrılık

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncuları Ekaterina Vetkova ve Alena Ikhneva ile yollarını ayırdı.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İyi ki birlikte savaştık birlikte kazandık. Teşekkürler." ifadelerine yer verildi.



Kastamonu Belediyespor, Rus oyuncuları Ekaterina Vetkova ve Alena Ikhneva ile geçen yıl sözleşme imzalamıştı.







