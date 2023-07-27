Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Sinem Vatan'ı transfer etti

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sinem Vatan'ı renklerine bağladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kastamonu Belediyespor Hentbol Takımı, Sinem Vatan'ı transfer etti
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27 Temmuz 2023 14:40
Son güncelleme 27 Temmuz 2023 14:48
Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor kadrosuna kattığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Üsküdar Belediyespor'da forma giyen sol oyun kurucu Vatan, yeni sezonda Kastamonu Belediyespor'da oynayacak.

Vatan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kastamonu Belediyespor'un hem Türkiye hem de Avrupa'da önemli tecrübeleri bulunan bir takım olduğunu belirterek, "Kastamonu, Türkiye'den Şampiyonlar Ligi'ne giden ilk kadın takımı oldu. Bu çok önemli bir tecrübe. Bu sene hem Süper Lig'de hem de Avrupa'da güzel işler yapmak istiyorum." dedi.

Kulüpten yapılan açıklamada da Vatan'a "hoş geldin" denildi.




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