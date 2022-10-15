Kastamonu Belediyespor galibiyetten dolayı mutlu!

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Hırvatistan'ın Lokomotiva Zagreb takımını 26-23 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını alan Kastamonu Belediyespor'un antrenörü Claus Mogensen, tarihi bir puan aldıklarını söyledi.



Claus Mogensen, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, maçı kazanmalarında yaptıkları iyi savunmanın önemli olduğunu belirtti.



Hücumda da iyi oynadıklarını anlatan Mogensen, "Sonlara doğru biraz yavaşladık. Tarihi olan puanı almak üzereydik. Bunun için pasif bir oyuna döndük. Önemli olan kazanmaktı. Tarihi puanı aldığımız için çok mutluyuz." dedi.



Kaleci Yaren Berfe Göker ise gururlu ve mutlu olduklarını ifade ederek, "Maç boyunca kontrol bizdeydi. Kazanmasını bildik." diye konuştu.



Ceren Demirçelen ise maça iyi hazırlandıklarını belirtti.



Şampiyonlar Ligi'nde iki sezondur mücadele ettiklerini kaydeden Ceren, "Bu bizim Şampiyonlar Ligi'nde aldığımız ilk galibiyet. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Çok mutluyum. Umarım devamı gelecek." ifadelerini kullandı.





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