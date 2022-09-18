Kastamonu Belediyespor, farklı kaybetti

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Şampiyonlar Ligi B Grubu'ndaki 2. maçında Macar kulübü Györi Audi ETO'ya 44-25 yenildi.
Györ kentindeki Audi Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 23-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
Kastamonu Belediyespor gruptaki 2. karşılaşmasını da kaybetti. Györi Audi ETO ise 2'de 2 yaptı.
Györ kentindeki Audi Arena'da oynanan mücadelenin ilk yarısı, ev sahibi ekibin 23-14'lük üstünlüğüyle tamamlandı.
Kastamonu Belediyespor gruptaki 2. karşılaşmasını da kaybetti. Györi Audi ETO ise 2'de 2 yaptı.
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