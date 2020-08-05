Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenör Helle Thomsen ile anlaştı

Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenör Helle Thomsen ile anlaştıklarını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenör Helle Thomsen ile anlaştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Ağustos 2020 17:05
Hentbol Kadınlar Süper Lig takımlarından Kastamonu Belediyespor, Danimarkalı antrenör Helle Thomsen ile anlaştıklarını duyurdu.

Geçen sezonun ardından antrenör Hakan Günal ile yollarını ayıran Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Thomsen'in İsveç ve Hollanda milli takımlarında antrenörlük yaptığı belirtildi.

Thomsen'in Avrupa kupası başta olmak üzere birçok kupa kazandığı aktarılan açıklamada, "Deneyimli antrenör Helle Thomsen gelecek sezon takımımızı çalıştıracak. Kastamonu ve Türk hentboluna eşsiz katkılar sunacağına inandığımız hocamıza takımımıza hoş geldin diyor, başarı dolu bir sezon geçirmesini diliyoruz. Helle Thomsen, Kastamonu hentboluna ve Türk hentboluna hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için