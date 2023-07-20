Kastamonu Belediyespor'da antrenörlüğe sürpriz isim

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor'da takım kaptanı Serpil İskenderoğlu, antrenörlük görevine getirildi.



Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Serpil İskenderoğlu, hem antrenörümüz hem de takım kaptanımız olarak şehrimizin başarısı için mücadele edecek." ifadelerine yer verildi.



Kastamonu Belediyespor'a 2015-2016 sezonunda transfer olan Serpil İskenderoğlu, takımın kaptanlığını yürütüyordu.



