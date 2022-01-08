Kastamonu Belediyespor'da 6 oyuncu Kovid-19'a yakalandı

Kastamonu Belediyespor'un Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Metz Handball takımıyla oynayacağı maç ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Kastamonu Belediyespor'da 6 oyuncu Kovid-19'a yakalandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2022 16:13
Oyuncularından altısının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Kastamonu Belediyespor'un, Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Fransa'nın Metz Handball takımıyla deplasmanda oynayacağı maç ertelendi.

Kastamonu Belediyespor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, pazar günü deplasmanda Fransa'nın Metz Handball takımı ile oynanacak maçın ileri bir tarihe ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Takımımızdaki 6 sporcunun koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle hafta sonu Metz Handball takımı ile oynayacağımız Şampiyonlar Ligi grup karşılaşması Avrupa Hentbol Federasyonu'nun oluru ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Sporcularımızın tedavisine protokole uygun şekilde başlanmıştır."

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.