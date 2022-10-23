Kastamonu Belediyespor Avrupa'da kayıp!

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, konuk ettiği Danimarka'nın Esbjerg takımına 43-27 yenildi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kastamonu Belediyespor Avrupa'da kayıp!
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23 Ekim 2022 17:53
Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, konuk ettiği Danimarka'nın Esbjerg takımına 43-27 mağlup oldu.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 25-12 Esbjerg'in üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Danimarka temsilcisi, karşılaşmadan 43-27 galip ayrıldı.

Grupta bir galibiyeti bulunan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla beşinci yenilgisini yaşadı.

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