Kastamonu Belediyespor Avrupa'da kayıp!

Hentbol EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. hafta maçında Kastamonu Belediyespor, konuk ettiği Danimarka'nın Esbjerg takımına 43-27 mağlup oldu.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 25-12 Esbjerg'in üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Danimarka temsilcisi, karşılaşmadan 43-27 galip ayrıldı.
Grupta bir galibiyeti bulunan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla beşinci yenilgisini yaşadı.
Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 25-12 Esbjerg'in üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Danimarka temsilcisi, karşılaşmadan 43-27 galip ayrıldı.
Grupta bir galibiyeti bulunan Kastamonu Belediyespor, bu sonuçla beşinci yenilgisini yaşadı.
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