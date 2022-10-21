Kastamonu Belediyespor Avrupa'da iddialı!

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Danimarka'nın Team Esbjerg takımıyla sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.



Hentbol Kadınlar Süper Ligi'nde Anadolu Üniversitesi maçının ardından bir günlük izin yapan Kastamonu Belediyespor, EHF Kadınlar Şampiyonlar Ligi maçına hazırlıkları kapsamında Merkez Spor Salonu'nda ilk antrenmanını yaptı.



Danimarkalı antrenörü Claus Mogensen yönetiminde çalışan Kastamonu ekibi, yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını tamamlayacak.



Mogensen, AA muhabirine, 23 Ekim Pazar günü oynanacak maça en iyi şekilde hazırlandıklarını söyledi. Çok zor bir maça çıkacaklarına işaret eden Mogensen, "Esbjerg, Şampiyonlar Ligi'nin favori takımlardan biri. Onların zayıf ve iyi yönlerini biliyorum. Bu maçta iyi şeyler yapacağımızı düşünüyorum." dedi.





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