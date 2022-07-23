Kastamonu Belediyespor, Avrupa'da başarı istiyor

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncuları, ikinci kez katılacakları Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) Şampiyonlar Ligi'nden başarı ile dönmek istiyor.



Geçen yıl tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanan Kastamonu Belediyespor, Türkiye'den bu organizasyona katılan ilk kadın takımı oldu. Grup maçlarından istediği sonucu alamadığı için organizasyona erken veda eden Kastamonu ekibi, bu yıl da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.



Süper Lig ve Süper Kupa fikstürü şu ana kadar belli olmayan Kastamonu Belediyespor, Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçını 10 Eylül'de kendi evinde Karadağ ekibi Buducnost BEMAX ile oynayacak.



Kastamonu Belediyesporlu hentbolcular, Merkez Spor Salonu'nda Danimarkalı antrenör Claus Mogensen yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarla bu sezon Türkiye liginin yanı sıra Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde oynayacakları müsabakalara hazırlanıyor.



Mogensen: "Herkes çok heyecanlı"



Claus Mogensen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç alanda aynı anda mücadele edeceklerini söyledi.



Şampiyonlar Ligi'nde şanslarının olduğunu vurgulayan Mogensen, "Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde daha çok şansımız var. Çok enteresan ve güzel bir sezon bizi bekliyor. Herkes çok heyecanlı. Şampiyonlar Ligi'nde puan kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Bunun için daha sıkı çalışmamız gerekecek." dedi.



Birkaç alanda mücadele edeceklerine dikkati çeken Mogensen, şöyle devam etti:



"Aynı anda Süper Lig, Süper Kupa ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceğiz. Türkiye liginde henüz tüm takımları bilmiyorum. Bu sezon zorlu bir lig olacak ama biz Türkiye liginde de kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Önümüzde Süper Kupa var. Tek maç ve kazananın tek bir maçla belirleneceği bir maç. Kazanabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."



Bu kadar yoğun maça çıkacak olmalarından memnun olduğunu aktaran Mogensen, "Sık sık maç yapacak olmamız benim hoşuma gidiyor. Ben hep kazanmak için sadece antrenmanın yetmediğine inanıyorum. Kazanmak için sadece antrenman değil maç da yapmamız gerekiyor. Sık maç oynamamız bizim başarılı olmamız için önemi bir güç olacak." diye konuştu.



Betül Yılmaz: "Eminim bu sezon Şampiyonlar Ligi bizim için çok daha iyi olacak"



Hentbolcu Betül Yılmaz ise bu sezon Avrupa'da daha güzel sonuçlar almak istediklerini dile getirdi.



Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde tecrübesiz kaldıklarını vurgulayan Betül, "Şampiyonlar Ligi için zayıftık. Oynadığımız ilk maç ile son maç arasında inanılmaz bir tecrübe farkı oluştu. Daha iyi savaşıp daha iyi mücadele edebildik." değerlendirmesinde bulundu.



Bu sezon için daha umutlu olduklarını anlatan Betül, "Geçen sene Avrupa'da elde ettiğimiz tecrübeyi bu sene başarı olarak yansıtacağız. Grubumuz güzel. İlk maçı evimizde oynayacağız. İlk maçı alarak kalan maçlara daha hazır çıkmak istiyoruz. Güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz. Eminim bu sezon Şampiyonlar Ligi bizim için çok daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.









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