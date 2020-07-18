Kastamonu Belediyespor, Amra Pandzic'in sözleşmesini uzattı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven kaleci Amra Pandzic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Kastamonu Belediyespor, Amra Pandzic'in sözleşmesini uzattı
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18 Temmuz 2020 15:23
Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, Sloven kaleci Amra Pandzic'in sözleşmesini 1 yıl uzattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonundan bu tarafa takımımızın formasını terleten Amra Pandzic, gelecek sezon da başarımız için mücadele edecek. Başarılı kalecimiz Kastamonu'da ikinci sezonunu yaşayacak." ifadeleri kullanıldı.



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