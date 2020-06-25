Kastamonu Belediyespor, 2 hentbolcu ile yollarını ayırdı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, 2 oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kaleci Anca Rombescu ve sol oyun kurucu Joanna Woloszyk ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Woloszyk'in geçen yıl, Rombescu'nun ise 2016-2017 sezonunda takıma katıldığı hatırlatılarak, iki oyuncuya da katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.
Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kaleci Anca Rombescu ve sol oyun kurucu Joanna Woloszyk ile yolların ayrıldığı belirtildi.
Açıklamada, Woloszyk'in geçen yıl, Rombescu'nun ise 2016-2017 sezonunda takıma katıldığı hatırlatılarak, iki oyuncuya da katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.