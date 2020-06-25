Kastamonu Belediyespor, 2 hentbolcu ile yollarını ayırdı

Hentbol Kadınlar Süper Lig ekiplerinden Kastamonu Belediyespor, 2 oyuncu ile yollarını ayırma kararı aldı.



Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli kaleci Anca Rombescu ve sol oyun kurucu Joanna Woloszyk ile yolların ayrıldığı belirtildi.



Açıklamada, Woloszyk'in geçen yıl, Rombescu'nun ise 2016-2017 sezonunda takıma katıldığı hatırlatılarak, iki oyuncuya da katkıları dolayısıyla teşekkür edildi.



