Kastamonu Belediyespor, 2 farkla kazandı

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kastamonu Belediyespor, 2 farkla kazandı
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14 Eylül 2022 17:45
Hentbol Kadınlar Süper Lig 2022-2023 sezonu ilk hafta maçında Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 yendi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 14-12 Kastamonu Belediyespor üstünlüğüyle tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarı sonunda Kastamonu Belediyespor, Yalıkavakspor'u 30-28 mağlup etti.

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