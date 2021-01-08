Kastamonu Belediye'de Helle Thomsen: "Üst düzey oynayacağız"

Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Polonya temsilcisi MKS Perla takımıyla yarın oynayacağı EHF Avrupa Ligi B Grubu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Kastamonu Belediye'de Helle Thomsen: 'Üst düzey oynayacağız'
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08 Ocak 2021 17:00
Kastamonu Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Polonya temsilcisi MKS Perla takımıyla yarın oynayacağı EHF Avrupa Ligi B Grubu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı. 

Atatürk Spor Salonu'nda maç öncesi son antrenmanını gerçekleştiren Kastamonu Belediyespor'un Danimarkalı antrenörü Helle Thomsen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gruptaki rakiplerin güçlü olduğunu söyledi.

EHF Avrupa Ligi B Grubu'nda Rusya'dan Lada, Fransa'dan Nantes Atlantique ve Polonya'dan MKS Perla takımlarıyla eşleştiklerini hatırlatan Thomsen, "Hiçbir mücadele kolay olmayacak.  Üst düzeyde oynayacağız. Debrecen Shaffler maçında çok iyi oynadık, burada da iyi oynayacağız." dedi.

Karşılaşmanın yapımı büyük oranda tamamlanan Merkez Spor Salonu'nda oynanacağını belirten Thomsen, "Bu salonda oynamak çok özel bir durum ama orada bir deneme antrenmanı yapamadık. Çok büyük bir salona sahip olacağız. Yarın neler yapacağımızı göreceğiz." diye konuştu.

Son dönemde Norveçli Amanda Kurtovic ile 3 oyuncu transfer ettiklerini dile getiren Thomsen, "Kulüp 3 iyi sporcuyu buldu. Burada ikinci antrenmanları. Alışma süreci de olacaktır. Kulübümüz bu konuda güçlü iyi oyuncuları bulabiliyor. Gerçekten iyi bir takım olacağız, sisteme ayak uydurabilmeleri için zaman gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kastamonu Belediyespor-MKS Perla maçı, yarın saat 16.00'da Merkez Spor Salonu'nda oynanacak.



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